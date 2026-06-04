マンチェスター・ユナイテッドは4日、元イングランド代表GKトム・ヒートンと1年間の新契約を結んだことを発表したヒートンは1986年4月15日生まれの現在40歳。マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身だが、トップチーム昇格後に同クラブで公式戦の出番を得ることはなく、イングランド国内のクラブを中心に幾度となくレンタル移籍を繰り返した。2010年夏、完全移籍でマンチェスター・ユナイテッドを離れると、以降はカー