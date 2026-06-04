2025−26シーズン限りでマンチェスター・シティを退団したポルトガル代表MFベルナルド・シウバは、今年6月から7月にかけて北中米3カ国での共催されるFIFAワールドカップ2026終了後に、新天地を選定するようだ。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏が4日に報じている。現在31歳のベルナルド・シウバは、母国のベンフィカ、モナコを経て、2017年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍加入した。加入直