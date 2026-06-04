俳優・土屋太鳳さんの姉でタレントの土屋炎伽さんは6月4日、自身のInstagramを更新。チアリーダーの衣装を着用した姿を公開しました。【写真】土屋炎伽のチア姿「いつも綺麗」炎伽さんは「今週末は春シーズン最終戦交流戦となりますが、秋シーズンに繋がる一戦となるよう皆さんと一体感ある応援を届けたいです」とつづり、5枚の写真を投稿。チアリーダーの衣装を着用し、パフォーマンスをしている姿です。おなかや脚が露出して