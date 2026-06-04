テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（29）が4日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に開かれた歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴で司会を務めた際の着物姿を公開した。「愛未の披露宴の司会は、お着物を着用しました」とピンク色の着物に身を包み、笑みを浮かべるショットを投稿。「祖母の“汕頭”のピンク色のお着物。刺繍がかわいい」とスワトウ刺繍が入った着物だと説明し、「祖