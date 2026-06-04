ジャーナリストの石川一洋氏と笹川平和財団上席研究員の畔蒜（あびる）泰助氏が４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアのウクライナ侵略について議論した。５月にロシアで開かれた旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードでは戦車などが登場せず、兵器の備蓄が不足していると指摘された。石川氏は「状況が楽観できないことを国民も感じたと思う」と分析した。畔蒜氏は、「トランプ米大統領の力があるうちに、ロ