お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作さん（36）と渡辺銀次さん（40）が4日、水産資源に関するキャンペーンのオープニングイベントにココリコの田中直樹さん（55）らと登場。小橋さんのゴージャスな私服事情が明かされました。開催されたのは、6月8日の世界海洋デーに関連した『豊かな海をいつまでも。選ぼう MSC ラベル』キャンペーンのオープニングイベント。2025年にM-1グランプリで準優勝を果たし、ブレイク中のドンデコルテ