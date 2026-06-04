日本維新の会・藤田文武共同代表は４日、２０２６年度補正予算案が衆院本会議の採決で自民党、国民民主党、チームみらいの賛成で成立したことを受けて報道陣の取材に応じた。補正予算案は総額３兆１１３５億円。中東情勢によるエネルギー価格高騰のためのガソリン価格の補助、新たに創設された「中東情勢等対応予備費」、電気・ガス代支援（７月〜９月）のための費用が含まれた。冒頭、藤田氏は「補正予算の方が無事に衆議院