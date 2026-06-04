大阪維新の会・吉村洋文代表が４日、大阪市内で「大阪維新の会」全体会議を開催した。同党は来春行われる統一地方選挙に向け、議員のキャリアについてまとめたインタビュー記事などを掲載した「リクルーティングサイト」を公開中。同党が重点的に公募しているのは、大阪・淀川区から「大阪市議会議員」に立候補する候補者。摂津市、河内長野市、東淀川区から「大阪府議会議員選挙」に立候補する候補者。「大阪・堺市議会議員選