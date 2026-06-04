【モデルプレス＝2026/06/04】女優・モデルの三吉彩花が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。美しいウエストが際立つデニムコーディネートで登場した。【写真】29歳美人女優、圧巻美ウエスト輝くデニムコーデ◆三吉彩花、美ウエスト披露車で店舗前に到着した三吉。美しいウエストが輝く同ブランドの装いを披露した。◆ 「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレー