スピードスケートで日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を獲得して現役引退した高木美帆さんと姉で２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが４日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・後９時４０分）に出演。バラエティー番組初共演を果たした。引退後初バラエティー出演となった美帆さんは、この日の番組では、菜那さんと五輪パシュートで共に戦った堀川桃香さん、野明花菜さん、佐藤綾乃さんの