◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２回に同点の１１号ソロを放った。キャベッジは「甘く入ったボールを逃さないようにという意識で打席に入りました。失投を見逃さずにセンターの深いところに運べたので感触は非常によかったです」と笑みを浮かべた。１点を追う２回１死で迎えた第１打席、オリックスの先発・エスピノーザの４球目のスライダーを捉