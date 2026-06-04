俳優の吉田鋼太郎さん（67）が3日、第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』発表・授賞式に出席。賞を受賞した感想や娘の育児について語りました。吉田さんは“その年の最も素敵なお父さん”に贈られる『イエローリボン賞』を芸能部門で受賞しました。受賞の喜びについて「今日のベスト・ファーザー賞の方々の中で、（私が）最年長なんじゃないかと思うんですけど。恐らくお子様たちの年齢は一番下だと思うんですよ。今67歳