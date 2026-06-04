補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、人気シリーズ「ブラデリス オールインワンブラ」を夏向けにアップデートした新作「ブラデリス オールインワンエアリーブラ」が登場しました。シリーズ累計売上22万枚を突破した人気モデルをベースに、通気性や接触冷感機能を強化。暑い季節でも快適に過ごしながら、美しいバストラインを叶える注目のノンワイヤーブ