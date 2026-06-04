「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）パ・リーグ首位の西武が連勝で、４カード連続勝ち越し。これで４月２８〜３０日に日本ハム負け越してから、１０カード連続で負け越しなしとなった。先発・平良海馬投手が７回１失点で４勝目。阪神クリーンアップに全く仕事をさせなかった。同様に光ったのが、堅守ぶりだった。二回１死一塁では、カナリオが高寺の右中間の中堅寄りへの飛球に追い付いて捕球。右翼から左翼へ浜風が吹