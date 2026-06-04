◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）5回2死二塁で代打で登場した阪神・嶋村麟士朗が、西武・平良のチェンジアップを中前に適時打。タイムリー欠乏症だった阪神にとって、49イニングぶりの適時打をマーク。平良の連続イニング無失点も19で止めてみせた。「いいピッチャーどうこうより、数少ない打席なんで。本当にがむしゃらにと言いますか、食らいついた結果ですね」この一打を含め、今季の安打はすべて代打で