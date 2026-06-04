8回DeNA2死満塁、牧が左前に同点2点打を放つ＝横浜DeNAが終盤に7点差をひっくり返した。0―7の八回に牧が2本の適時打を放つなど打者13人の猛攻で追い付き、九回2死一、二塁の好機で暴投の間に1点を奪ってサヨナラ勝ちした。楽天は継投が乱れ、逃げ切りに失敗した。