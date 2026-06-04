4日、西日本を中心に梅雨入りしました。関東の梅雨入りはいつになるでしょうか。また、梅雨に知っておきたい浴室の“カビ対策”をまとめました。【写真で見る】カビをゴシゴシするのはOK？NG？日本は梅雨入り関東などはいつ頃に？井上貴博キャスター：4日、九州北部・中国・近畿が梅雨入りしたとみられると発表されました。▼4日梅雨入り九州北部・中国・近畿▼梅雨入りしている地域沖縄・奄美・九州南部・四国東京（関東甲信