「ＤｅＮＡ８−７楽天」（４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが最大７点差をひっくり返し、サヨナラ勝ちを収めた。７−７の九回２死一、二塁、神里の打席で楽天・西垣が暴投。二塁走者の三森が三塁を蹴り、一気に本塁に突入した。クロスプレーとなり一度はアウトと判定されたが、ＤｅＮＡ・相川監督がリクエスト。リプレー検証の結果、判定がセーフに判定が覆り、サヨナラ勝ちした。ＤｅＮＡは先発の東が初回に４点を失うなど