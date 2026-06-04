X JAPANのYOSHIKIプロデュースのボーイズバンド「XY」が4日、メンバーのP→★（ピースター、26）KOSEI（20）MITCHY（28）が7月1日でグループを卒業すると発表した。公式サイトでは「3名は7月1日に開催される『XY−UNTITLED−』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と発表。「本公演は、これまでの歩みを総括し、次なるステージへと進むための重要な節目となる公演です。メンバーそれぞれが新たな可能