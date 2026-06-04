パートナーの誕生日にどんなプレゼントを贈ったらいいか、贈る側はいろいろと考えて準備するものです。しかしせっかくのプレゼントでも、もらって嬉しくないこともあるかもしれません。ママスタコミュニティに、旦那さんからの誕生日プレゼントについてこんな相談がありました。『旦那からの誕生日プレゼントが掃除機でモヤモヤする。掃除機って生活必需品でしょ？私、愛されていないのかな？』投稿者さんの誕生日に、旦那さんが