ゴージャスなカラーリングに注目が集まる！ ロイヤルエンフィールドは、2026年春に開催された「大阪・東京モーターサイクルショー2026」において、「クラシック650 125TH YEAR アニバーサリースペシャルエディション」を日本初公開しました。 ロイヤルエンフィールドは、1901年にイギリスで誕生した老舗バイクブランドで、日本国内でもトップ5に入る輸入バイクブランドとして成長を続けています。【画像】見る角度で色味が変わる!?