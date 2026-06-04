水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。ついに最後の復讐…。標的は、生徒に手を出すふしだらな大学講師であるクソ夫！これまでに仕掛けてきた復讐の集大成で、最後のターゲットを社会的抹殺に追い込めるか！？【動画】生徒に手を出すふしだらな大学講師のクソ夫…サレ妻は社会的抹殺に追い込めるか！？第10話 生徒に手を出すふしだらな講師を成敗