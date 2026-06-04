6月4日（木）放送「ナゼそこ？+ 【北海道の山奥…ガス水道冷蔵庫なし3連プレハブ生活＆0円ハウス㊙移住SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】北海道の山奥でガス・水道・冷蔵庫なしのプレハブ小屋で生活を送る”謎の家族”北海道の山奥で、ガス水道冷蔵庫なしの“3連プレハブ”に住む謎の家族を発見！お風呂場で皿を洗い、14種の醤油を手作りするほぼ自給自足の生活。その裏には、実はかつてエ