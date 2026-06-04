私（義母）は60代後半です。息子のケイジはミユさんと離婚した後、11歳年下のユリコさんと授かり婚をしました。前妻のミユさんは私たちに歩み寄って、孫たちと交流する機会を積極的に作ってくれました。おかげで良好な関係を築けたのです。ミユさんにはバカ息子のせいで離婚になり大変な思いをさせて、本当に申し訳ないと思っています。一方で再婚相手のユリコさんとは、敷地内同居しているにも関わらずあまり交流がありません。そ