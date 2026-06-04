6月1日午後、新潟県糸魚川市内の屋外で、知人の50代男性に対し、スマートフォンで首を複数回にわたり突く暴行を加えけがをさせた疑いで、57歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、糸魚川市能生に住む自営業の男(57)です。 男は6月1日午後3時ごろ、糸魚川市須沢の屋外で、知人の50代男性に対し、自身が所有するスマートフォンを使って、首を複数回に渡り突く暴行を加えた疑いが持たれています。 男