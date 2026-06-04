新潟市内の弁当店が先日SNSに「注文があった弁当の当日キャンセル」の被害を投稿し、波紋を呼んでいる。その数なんと200個。店主の女性が取材に応じ、悲痛な胸の内を明かした。 ■「なぜ？」弁当200個を“無断キャンセル” 6月2日、Xに投稿された1枚の写真。 「大量注文ご連絡なし。当日キャンセルがありました。電話してもつながらず。最後は着信拒否されてしまいました」 写真とともに被害を嘆く文言がつづられたこの投