お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。5月25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」について語る場面があった。テレビ朝日「アメトーーク!」の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう」に参加したのが縁で、同イベントにも出演した粗品。先輩芸人たちからいじられ倒したといい「結局、1人だけおいしい思いをさせてもらいました、というだけやわ。すいませ