政府内で有力となっている食料品を対象とした消費税減税で税率を「１％」とする案を巡り、野党側の対応が焦点となっている。国民民主党とチームみらいは否定・反対の立場を取る一方、いずれも減税を主張してきた中道改革連合、立憲民主、公明の３党は態度が定まっていない。来年４月の実施を目指す政府・与党は、３党の判断を注視している。（原新）「住民税の減税と社会保険料還付の組み合わせが、ベストだ」国民民主の玉木