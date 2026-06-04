『スター・ウォーズ』最新作にも登場しているキャラクター・グローグー。その“お食事動画”が話題となっています。いま、話題になっている小さな緑色のキャラクター・グローグー。先月、来日した時にも大きな盛り上がりを見せました。きっかけは、現在公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』です。好奇心旺盛で、食べることが大好き。そんなグローグー、いま話題になっている動画があるんです。そ