阪神は４日の西武戦（甲子園）に２―４で敗れ、痛恨の３連敗。藤川球児監督（４５）は「（相手）先発の平良投手も力強いですしね、なかなか攻略も難しい投手ではありました。守備陣も素晴らしい守備でした」と悔しさをにじませながら振り返った。打線が西武先発・平良に苦戦。４回まで散発の２安打に抑えられると、３点ビハインドの５回に代打・嶋村の中前適時打で１点を返すのが精いっぱい。９回には中野の四球から一死満塁