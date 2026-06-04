大阪維新の会・吉村洋文代表が４日、大阪市内で「大阪維新の会」全体会議を開催した。今月３日、大阪府議会で大阪市を廃止し、複数の特別区に再編して大阪府と市の二重行政を解消するための議論を行う「大阪都構想の法定協議会」の設置案が可決された。この日、都構想の戦略チームのトップに横山英幸代表代行が就任したことを発表した。会議後に吉村氏は「大阪都構想、副首都の実現を目指して進んでいく。そして来春の統一