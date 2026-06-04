乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月28日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。本記事では、映画館の座席に関して語った場面を紹介します。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「突然ですが、遥香先生は映画館で映画を観るとき、どこの席に座りますか？ 最近、兄と映画を観に行った際、私は一