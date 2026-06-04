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米１０年債利回りは４．４５１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（日本時間21:40）（%） 米2年債 4.033（-0.050） 米10年債4.451（-0.043） 米30年債4.959（-0.033） ドイツ3.012（-0.023） 英国4.892（-0.039） カナダ3.401（-0.032） 豪州4.918（+0.006） 日本2.660（+0.030） ※米債以外は10年物