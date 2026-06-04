◆日本生命セ・パ交流戦巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人に同一カード３連敗を喫したオリックスは、太田が「４番・一塁」でスタメン復帰した。右ふくらはぎの打撲から２日に再登録され、３日の巨人戦（東京ドーム）は代打で二塁打。この日は初回に先制打を放つなど、３打数２安打１打点１四球とさっそく結果を残した。一塁から三塁を２度陥れるなど、不安だった走塁面もクリアしている段階。太田本人は「このま