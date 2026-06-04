ＴＢＳの佐々木舞音アナウンサーが４日、自身のＳＮＳを更新し、２８歳の誕生日を迎えたことを報告した。佐々木アナはインスタグラムに「２８歳！」と記し、バースデープレートを前に大きな花束を抱え笑顔を見せるショットをアップした。さらに「とりあえず、先日の健康診断で野菜が足りていないと言われたので積極的に野菜を摂ります！！」とつづった。この投稿には誕生日を祝福する声が相次いだほかに「野菜バリバリ食べて