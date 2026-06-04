おにぎりのマンネリ解消にぴったりの具材 お弁当の定番「おにぎり」の新たな楽しみ方をご提案。マンネリ化しがちなおにぎりに新風を吹き込む「具材」をご紹介します。 人気の和風ツナも3分で甘辛味が美味！かつお節×ごまたくあんのコリコリ食感がクセになる旨味たっぷり！干しエビと塩昆布ひじきも立派な具材になる3分で作れる手軽さが魅力 どんなに魅力的な具材でも作るのに手間がかかるのは面倒ですよね。今回ご紹介した具材