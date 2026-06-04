４日の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」は、「高知のそうめんは超豪華」などが特集された。群馬県代表で俳優中村俊介（５１）が登場した。メガネをかけ、グレー系のカジュアルな衣装で出演。１８５ｃｍ、渋いイケメン役の演技のイメージが強いが、番組では立ち上がって身振り手振りで群馬のひもかわうどんをコミカルに紹介するなど、ドラマとは別人の雰囲気。ネットでも「ケンミンショーに中村俊介が！」「大好き