俳優の賀来賢人(36)が、4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）に出演。アルバイト経験について語った。放送では夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆さん、2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さんの姉妹らがアルバイトに励む様子を届けた。スタジオで高木姉妹の奮闘を見守っていた賀来は