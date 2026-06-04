【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比26銭円高ドル安の1ドル＝159円78〜88銭を付けた。前日3日は午後5時現在、前日比15銭円安ドル高の1ドル＝160円04〜14銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1593〜1603ドル、185円61〜71銭。3日は米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡る不透明感から「有事のドル買い」が優勢となった。原油価格の上昇を受けてインフレ再燃への警戒感が強ま