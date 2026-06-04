「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）日本ハムが九回に同点に追い付かれた。１点リードの九回。この回から登板した６番手の柳川が、勝田にストレートの四球を与えてしまう。ここで広島は代走・辰見を起用。柳川はバントを試みた二俣を追い込みながら、一塁へけん制悪送球で無死二塁としてしまう。二俣にスリーバントで１死三塁とされ、名原に同点中前適時打を浴びた。それでも延長十二回に山県が勝ち越し