芸能事務所オスカープロモーションは4日、公式サイトで退所を巡って所属事務所と主張の食い違いが起きている女優尾碕真花（25）について声明文を発表した。この日、尾碕の代理人弁護士が、事務所側が尾碕のSNSに不正アクセスしていたことなどを一部のメディアの取材にコメントしていた。尾碕もこの日までに、自身のSNSで事務所側から「犯罪に該当し得る行為」があった旨を記す文章を投稿していた。この日オスカーは声明文の中で「