MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。6月2日（火）に放送された同番組では、茨城県龍ケ崎市の大豪邸で暮らすプラチナファミリーが紹介された。敷地面積約3000坪の大豪邸で暮らす家主は、坂本龍馬とも深い関係がある家業を代々守り続けているそうで…。【映像】旅館のように広い大豪邸…なか