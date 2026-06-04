6月11日放送のフジテレビ『STAR』（毎週木曜 19時～）の出演アーティストが発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ＝LOVE「お姫様の作り方」「モラトリアム」 Aぇ! group「でこぼこライフ」 ORANGE RANGE「1000%」「チャンピオーネ」 櫻坂46「Lonesome rabbit」 Little Glee Monster「Pages」 ※アーティスト名五十音順 ■『STAR』ナビゲーターにAぇ! group小島健が就任