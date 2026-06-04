4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円安の6万7380円と急落。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては90.69円安。出来高は6227枚となっている。 TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67380