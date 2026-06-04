台湾メディアの自由時報は3日、日本でレンタカーを運転して旅行をする台湾人が警察に呼び止められるケースが相次いでいるとして、日本のレンタカー会社が「日本で運転する前に頭に入れておくべきポイント」を紹介したことを伝えた。記事によると、トヨタレンタリース新札幌は台湾のフェイスブックグループ「北海道旅遊自駕自由行」への中国語の投稿で「日本で運転する前に、台湾での運転習慣はいったん脇に置くべき」とし、「多く