ヤクルト・小川泰弘投手（３６）が４日のロッテ戦（神宮）に先発し、５回を投げ９安打５失点。チームは２―５で敗れ今季４敗目（１勝）を喫した。小川は初回からロッテ打線に捕まった。２番・佐藤から３連打で二死二、三塁のピンチを招くと、後続・ソトに適時二塁打を浴び２点を献上。２回は三者凡退に抑えたものの、３回は山口の左前適時打で０―３とリードを広げられた。５回は佐藤に四球を与えたところで西川の適時二塁打