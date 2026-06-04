味方には安心感を与え、敵には絶望感を与えるような無双ぶりだ――。ソフトバンクは４日の中日戦（バンテリン）に２―１で競り勝ち、今季最長の７連勝。初回に飛び出した栗原の１７号２ランを投手陣が守りきり、昨年に続く同一カード３連勝となった。試合後、小久保監督は興奮ぎみに自ら切り出した。「（９回表の）ノーアウト二、三塁で点が入らなかった後、３人で切り抜ける杉山は大したもんですね。野球の流れみたいなところ