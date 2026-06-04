「そのまま一睡もせずに……」元乃木坂46の新内眞衣が、アイドル時代のミュージックビデオ秘話を明かした――。新内眞衣○「結構、盛れてます!」「よかったら、乃木坂46のファンの方は確認して」2013年に乃木坂46に加入した新内は、翌2014年に大学を卒業し、ニッポン放送の関連会社に就職した“異色”の経歴の持ち主。2日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、2018年に退社する