グラビアアイドル・天羽希純が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。同日発売の「ヤングキング BULL」(少年画報社)に登場したことを報告した。 【写真】まるで沿うように流れる髪目を奪われるロングヘア 天羽は誌面の写真ともに、「ヤングキングBULLの表紙をさせて頂いています！」と伝え、「撮影テーマは『濡れ』」であることを明かし、「汗かいたりオイルまみれになってたり水も滴るいいきすみ、です！」とド