タレントのあびる優（３９）の最新姿が話題になっている。４日までに自身のインスタグラムを更新し、「夏の始まり今年はどんな夏になるかなぁ」などとつづり、サングラスに水着姿の自撮りショットを載せたあびる。抜群のスタイルを披露し、フォロワーからは「その仕草がたまらない美人さん」「超絶可愛いです」「最高です」「お腹もスリム」「ほんとに夏が似合う」などのコメントが寄せられている。あびるは２０１４年に